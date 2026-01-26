Il tesserino e la spia | così Pechino si muove nel cuore dell’Europa

Il recente arresto di un cittadino cinese in Repubblica Ceca, accusato di spionaggio, evidenzia le modalità con cui Pechino opera nel cuore dell’Europa. Questo episodio riporta l’attenzione su un tema delicato e complesso, legato alle attività di intelligence e alle influenze straniere nel continente. Analizzare queste dinamiche è fondamentale per comprendere le sfide attuali e il ruolo delle nazioni europee nella tutela della propria sicurezza.

L’arresto di un cittadino cinese accusato di spionaggio in Repubblica Ceca ha riacceso i riflettori su una minaccia che da anni attraversa l’Europa. L’uomo, attivo a Praga con un profilo apparentemente innocuo, non operava nell’ombra dei servizi segreti tradizionali, ma alla luce del sole: accreditato come giornalista, con contatti regolari nel mondo politico e istituzionale. Secondo le autorità ceche, dietro il tesserino stampa si nascondeva un’attività di raccolta sistematica di informazioni per conto di Pechino. Il caso arriva in un momento politicamente delicato, mentre diversi governi europei – inclusi quelli dell’Europa centrale – parlano apertamente di “normalizzare” o rafforzare i rapporti con la Cina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il tesserino e la spia: così Pechino si muove nel cuore dell’Europa Terni, via libera al tesserino identificativo per i rider. Per il Pd: "Non si tutela così la sicurezza dei lavoratori"Il Comune di Terni ha approvato l’introduzione del tesserino identificativo obbligatorio per i rider che effettuano consegne tramite piattaforme digitali. Software spia nei pc dei magistrati, la procura di Roma aprì un fascicolo conoscitivo. Intanto si muove il Csm e le opposizioni vanno all’attaccoIl software ECM, accusato di spiare i computer dei magistrati, ha portato l’apertura di un fascicolo conoscitivo da parte della procura di Roma. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Derubata in casa da un finto poliziotto : Era educato, mi ha fatto vedere il tesserino; Il tesserino e la spia: così Pechino si muove nel cuore dell’Europa; I miei soldi? Li gestisco io! – Percorso di educazione finanziaria; Conversione in legge del DL 159/2025: cosa cambia per badge digitale e patente a crediti. Il tesserino e la spia: così Pechino si muove nel cuore dell’EuropaL’arresto di un presunto agente cinese a Praga riporta l’attenzione sulla strategia di influenza di Cina nel Vecchio continente. Media di Stato, diplomazia e politica diventano strumenti di spionaggio ... msn.com Via alla caccia. Il tesserino è anche digitaleTempo di caccia. Il Comune di Montemurlo informa che i tesserini venatori cartacei per la stagione di caccia 2025/2026 sono in corso di distribuzione allo Sportello al cittadino (via Arturo Toscanini, ... lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.