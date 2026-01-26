Il supermercato situato lungo l’asse Mariano–Giussano rappresenta un punto di riferimento nella nuova configurazione commerciale della zona. Questa area, in crescita e in sviluppo, collega le province di Como e Monza e Brianza, offrendo un servizio di prossimità e convenienza. Una collocazione strategica che rispecchia le esigenze di una comunità dinamica e in evoluzione, contribuendo a ridefinire la geografia della spesa e della mobilità commerciale locale.

Una zona sempre più strategica, viva, attrattiva, che unisce la provincia di Como e quella di Monza e Brianza lungo un’unica direttrice commerciale. È la provinciale (Sp10)che collega Mariano Comense e Giussano, un tratto di territorio che negli ultimi anni si è trasformato in un vero e proprio.🔗 Leggi su Quicomo.it

Argomenti discussi: Il supermercato aperto sull’asse Mariano–Giussano: qui si concentra la nuova geografia della spesa; Supermercati chiusi la domenica? Così una proposta ha aperto il dibattito e raccolto consensi; Inaugurazione nuovo supermercato a Quarto: Caos traffico in uno snodo già critico; Non troviamo il medico nemmeno nei prefestivi ma i supermercati sono aperti anche a Natale.

Inaugurazione nuovo supermercato a Quarto: Caos traffico in uno snodo già criticoInaugurazione con polemica per il nuovo supermercato aperto giovedì a Quarto, in via Carrara. Dal momento dell'apertura, infatti, le strade si sono subito intasate e non sono mancate le proteste dei ... genovatoday.it

Supermercato Coop all’interno del Palasport, è polemica tra i partiti sul cambio del marchioIl centrodestra: Sinistra ipocrita, ora plaude all’operazione. La giunta: Eredità pesante ma da noi nessuna preclusione ... ilsecoloxix.it