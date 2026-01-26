Il successo del progetto Wanted contro la latitanza porta a 83 arresti e 500 anni di reclusione | i dettagli

Il progetto Wanted della Polizia di Stato ha contribuito all'arresto di 83 latitanti, colpiti da ordini di cattura per traffico di droga e altri reati. Grazie a questa iniziativa, si sono potuti ottenere circa 500 anni di condanne in carcere. Questo risultato testimonia l’efficacia delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e alla latitanza.

83 arresti e circa 500 anni di reclusione complessivi: questo il risultato dell'operazione condotta dalla Direzione centrale anticrimine-Servizio centrale operativo nell'ambito del progetto Wanted. L'azione, avviata da gennaio 2025, ha permesso di assicurare alla giustizia latitanti di elevata pericolosità, molti dei quali coinvolti in traffico di stupefacenti a livello internazionale. Il progetto Wanted nasce con l'obiettivo di rafforzare le attività di individuazione e cattura dei latitanti più pericolosi.

