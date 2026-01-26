Il sindaco Masci dopo il ristoratore accoltellato chiede interventi a questore e prefetto

Il sindaco Masci ha espresso la sua ferma condanna per l’aggressione avvenuta sabato sera in pieno centro, sottolineando l’importanza di interventi immediati da parte di questore e prefetto. Dopo l’episodio in cui un ristoratore è stato accoltellato, il primo cittadino ha ribadito la necessità di misure efficaci per garantire la sicurezza pubblica e prevenire simili eventi in futuro.

«Tolleranza zero verso la violenza. L’episodio avvenuto sabato sera in pieno centro è molto grave e inaccettabile».È quanto scrive il sindaco Carlo Masci in riferimento all'accoltellamento subìto da uno dei titolari del ristorante “La Barcaccia” di piazza Primo Maggio. «Esprimo la mia piena vicinanza al ristoratore aggredito, ai dipendenti e ai clienti che hanno dovuto assistere a scene di gratuita brutalità», scrive il sindaco. Masci poi ricorda: «Ho sollecitato più volte il comitato per l’ordine pubblico a intensificare i controlli sui soggetti stranieri irregolari e garantire che i provvedimenti di espulsione vengano eseguiti senza eccezioni.🔗 Leggi su Ilpescara.it

