‘Il sequestro dei marò’ Massimiliano Latorre si racconta a Ferrara con il suo libro

Massimiliano Latorre presenta a Ferrara il suo libro, ‘Il sequestro dei marò’, offrendo un racconto diretto e riflessivo sulla vicenda che lo ha coinvolto. L’evento, moderato dal vicesindaco Alessandro Balboni, vede la partecipazione dei senatori Alberto Balboni e Giulio Terzi di Sant’Agata, e rappresenta un’occasione per approfondire un episodio di grande rilevanza nazionale.

'Il sequestro dei marò' è il titolo del libro scritto da Massimiliano Latorre e anche quello che è successo, che lo stesso autore racconterà in un dialogo aperto moderato dal vicesindaco Alessandro Balboni, alla presenza dei senatori della Repubblica Alberto Balboni e Giulio Terzi di Sant'Agata, venerdì 30 alle 16.45 presso la biblioteca Ariostea, in via delle Scienze 17. Un team del nucleo militare di protezione, imbarcato sul mercantile Enrica Lexie battente bandiera italiana, nel febbraio 2012 subisce un tentativo di attacco piratesco nell'oceano indiano. La nave viene attirata in un tranello che la costringe a entrare nelle acque nazionali, inducendo due dei sei fucilieri a scendere a terra con il pretesto di essere interrogati, per poi essere tratti ingannevolmente in arresto, aprendo così una diatriba internazionale conclusasi quasi dieci anni dopo, il 31 gennaio 2022.

