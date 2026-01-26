‘Il sequestro dei marò’ Massimiliano Latorre si racconta a Ferrara con il suo libro

Massimiliano Latorre condivide la sua esperienza nel libro e in un dialogo pubblico a Ferrara, offrendo una testimonianza diretta sul sequestro dei marò. L’evento, moderato dal vicesindaco, coinvolge anche senatori della Repubblica, offrendo un’occasione di approfondimento su una vicenda di rilievo nazionale.

'Il sequestro dei marò' è il titolo del libro scritto da Massimiliano Latorre e anche quello che è successo, che lo stesso autore racconterà in un dialogo aperto moderato dal vicesindaco Alessandro Balboni, alla presenza dei senatori della Repubblica Alberto Balboni e Giulio Terzi di Sant'Agata, venerdì 30 alle 16.45 presso la biblioteca Ariostea, in via delle Scienze 17. Un team del nucleo militare di protezione, imbarcato sul mercantile Enrica Lexie battente bandiera italiana, nel febbraio 2012 subisce un tentativo di attacco piratesco nell'oceano indiano.

Approfondimenti su Marò Sequestro

Il marò Latorre ripercorre gli eventi legati alla vicenda dell’Enrica Lexie, a quasi 14 anni dai fatti e tre anni dall’assoluzione.

Ultime notizie su Marò Sequestro

