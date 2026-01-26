Il Sassuolo ritrova gol vittoria e concretezza Si rivedono in campo Berardi e Thorstvedt

Il Sassuolo torna alla vittoria, raggiungendo 26 punti in classifica. La squadra dimostra concretezza, con Berardi e Thorstvedt che rientrano in campo, seppur con minutaggi ridotti. La gestione delle risorse e il reinserimento dei giocatori lungodegenti rappresentano passi importanti per il proseguimento del campionato. Ora l’attenzione si concentra sulla sfida a Pisa, mantenendo equilibrio tra obiettivi e fattori di crescita.

Missione compiuta. Il Sassuolo ritrova la vittoria, assestandosi a 26 punti, e raggiunge il traguardo sia preservando i cinque diffidati in vista della gara che aspetta i neroverdi a Pisa che, soprattutto, gestendo i lungodegenti – Berardi e Thorstvedt, che giocano un terzo di gara, ma anche Volpato, che resta in panchina – cui servirà altro tempo per prendere quota, ma intanto sono tornati e ben vengano. Vince, il Sassuolo, e al resto si penserà: questo doveva fare, la squadra di Grosso, e questo ha fatto, mettendo subito il ‘muso’ avanti rispetto ad una Cremonese temuta e temibile e gestendo il tanto che restava della gara con la compattezza che serviva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

