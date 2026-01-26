Il Sassuolo torna alla vittoria, raggiungendo 26 punti in classifica. La squadra dimostra concretezza, con Berardi e Thorstvedt che rientrano in campo, seppur con minutaggi ridotti. La gestione delle risorse e il reinserimento dei giocatori lungodegenti rappresentano passi importanti per il proseguimento del campionato. Ora l’attenzione si concentra sulla sfida a Pisa, mantenendo equilibrio tra obiettivi e fattori di crescita.

Missione compiuta. Il Sassuolo ritrova la vittoria, assestandosi a 26 punti, e raggiunge il traguardo sia preservando i cinque diffidati in vista della gara che aspetta i neroverdi a Pisa che, soprattutto, gestendo i lungodegenti – Berardi e Thorstvedt, che giocano un terzo di gara, ma anche Volpato, che resta in panchina – cui servirà altro tempo per prendere quota, ma intanto sono tornati e ben vengano. Vince, il Sassuolo, e al resto si penserà: questo doveva fare, la squadra di Grosso, e questo ha fatto, mettendo subito il ‘muso’ avanti rispetto ad una Cremonese temuta e temibile e gestendo il tanto che restava della gara con la compattezza che serviva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Sassuolo ritrova gol, vittoria e concretezza. Si rivedono in campo Berardi e Thorstvedt

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Atalanta Sassuolo 0-1, neroverdi in vantaggio con il gol di Berardi

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Atalanta Sassuolo 0-3, decide la doppietta di Berardi e il gol di Pinamonti

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Gol lampo di Fadera: il Sassuolo ritrova la vittoria con la Cremonese; Lobotka torna al gol: il Napoli ritrova i tre punti con un Sassuolo combattivo; Serie A: Col Sassuolo basta Lobotka, il Napoli soffre ma ritrova la vittoria; Napoli-Sassuolo 1-0, le pagelle: Lobotka (7) ritrova il gol, Vergara (6) non ha paura, Laurienté (6,5) spaventa Conte. Classifica Serie A.

Il Sassuolo ritrova gol, vittoria e concretezza. Si rivedono in campo Berardi e ThorstvedtPer superare la Cremonese basta un tap in di Fadera su respinta del portiere. Nel finale raddoppio vicino con la traversa di Pierini ... msn.com

Sassuolo, Moro emozionato: Al primo anno in A, il gol sarebbe stato la ciliegina sulla tortaIl Sassuolo si toglie un peso e ritrova il successo a distanza di 7 partite di fila senza tre punti. Lanciato un po' a sorpresa da titolare oggi. tuttomercatoweb.com

Il Sassuolo ritrova la vittoria, Fadera mette al tappeto la Cremonese REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Sassuolo ritrova la vittoria dopo quasi due mesi. I ragazzi di Fabio Grosso superano 1-0 la Cremonese nel match del Mapei Stadium, valevole per la ventidu - facebook.com facebook

#Sassuolo, riecco Fadera! #Cremonese ko al Mapei. #Grosso ritrova il sorriso x.com