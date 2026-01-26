Il Roseto di Sant’Agata, in programma il 29 e 30 gennaio a Librino, segna una novità per il quartiere. Durante l’evento, saranno presenti 11 Candelore che sfileranno con il tradizionale movimento oscillatorio dei cerei votivi agatini. Un’occasione per riscoprire un rito antico e valorizzare la tradizione locale in un contesto di cultura e fede.

Con il Roseto di Sant’Agata, che sarà presentato il 29 e 30 gennaio, per la prima volta a Librino, sfileranno 11 Candelore, con il classico movimento oscillatorio (annacata) dei cerei votivi agatini. Un dono della Fondazione, sia per gli abitanti del quartiere che per i piccoli studenti di tutte le scuole del territorio. Con le nuove installazioni, la Luna e le Stelle, realizzate da Filippo Messina, si completa il senso profondo della Porta dei Sogni. La Luna, diventa una luce silenziosa che veglia sul quartiere, presenza discreta e materna. Le Stelle, invece, richiamano uno dei detti più antichi e intensi della devozione agatina – “Hai pi ’occhi dui stiddi” – evocando uno sguardo che protegge, che osserva, che non abbandona mai.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su sant agata

