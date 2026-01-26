Oggi su Radio Radio Mattino Sport & News si torna a parlare del “risultatismo” di Allegri, analizzando il suo impatto sulla gestione e le scelte della Juventus. L’ospite di questa edizione è l’ideatore del blog dedicato, che approfondisce le implicazioni di questa filosofia nel contesto attuale. Un’analisi sobria e obiettiva, utile per comprendere le dinamiche in campo e le strategie del tecnico.

Il “risultatismo” di Allegri torna al centro del dibattito. Ecco la lettura di Radio Radio Mattino Sport & News: stamattina ospite l’ideatore del blog nel noto programma condotto dal giornalista Francesco Caselli. Il ‘risultatismo’ e il punto sulla Serie A 20252026: dominio Roma, Max “strappa” un punto. Il “risultatismo” di Massimiliano Allegri è tornato protagonista nella puntata di questa mattina di Radio Radio Mattino Sport & News. Stiamo parlando senza dubbio di uno dei programmi più seguiti e autorevoli della radiovisione italiana. Il giornalista e conduttore Francesco Caselli ha dedicato un ampio focus al confronto Roma?Milan e, soprattutto, alla filosofia pragmatica dell’allenatore rossonero. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Il ‘risultatismo’ di Allegri: stamattina focus su Radio Radio

