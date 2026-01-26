Il raduno degli Umarell a Desio nel mirino il cantiere autostradale | Pedemontana è devastante

Desio (Monza e Brianza) – Sono abituati a controllare i cantieri, con la loro inconfondibile posa caratterizzata dalle mani dietro la schiena. Gli ’ umarell’ della Brianza ieri mattina si sono dati appuntamento in città per monitorare quello che al momento è il cantiere per eccellenza: l’autostrada Pedemontana. Gli scavi in città sono visibili in più punti: al confine con Cesano Maderno, così come nei pressi dell’ospedale Pio XI e al confine con Lissone. Loro, insieme al comitato No Pedemontana, hanno scelto proprio quest’ultimo punto di osservazione. L’autostrada non si vede ancora. Troppo presto per commentare l’operato delle maestranze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

