Il pronipote di Gigi D' Alessio pronto a sbarcare in Serie A | ecco di chi si tratta

Il pronipote di Gigi D'Alessio, Luigi D'Alessio, nato nel 2007 a Napoli, è un giovane portiere di proprietà del Benevento.

Un giovane portiere napoletano è pronto a sbarcare in Serie A. Si tratta di Luigi D'Alessio, classe 2007, di proprietà del Benevento. Il giovane portiere, in pratica, è il pronipote del noto cantante partenopeo Gigi. Nel campionato Primavera, il giovane portiere, non è mai sceso in campo, mentre ha registrato due presenza nella Coppa Italia di categoria. Per lui solo una convocazione da mister Floro Flores. Gigi D'Alessio, quando il nipote firmò con il Benevento, sui social scrisse: "Da oggi si dirà "para Gigi d'Alessio", in bocca al lupo cuore di zio". Il nonno di Luigi, Pietro, infatti, è il fratello di Gigi D'Alessio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Luigi D’Alessio, portiere classe 2007, si trasferisce dal Benevento alla Lazio, iniziando un nuovo capitolo nella Primavera biancoceleste.

Il mercato della Juventus si concentra sul futuro del centrocampista, che potrebbe rinnovare il proprio contratto fino al 2029.

