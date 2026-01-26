Ecco le informazioni sui quarti di finale a Melbourne: l'incontro tra Alcaraz e De Minaur si svolgerà alla Rod Laver Arena, dotata di tetto e sistemi di raffreddamento. Ecco gli orari e i dettagli su come seguire la partita in tv, nel contesto della decima giornata del torneo. Temperature elevate non influiranno sull’evento, garantendo condizioni ottimali per il match.

Australian Open 2026, terzultima fermata: tempo di quarti di finale. Martedì 27 gennaio toccherà ai migliori e alle migliori quattro della parte alta dei due tabelloni, la zona dei numeri 1. Si prevede una giornata molto calda a Melbourne, con temperature che potrebbero arrivare fino a 38°, ma con un’importante annotazione: tutti i quattro match di singolare si giocheranno sulla Rod Laver Arena, stadio principale dell’impianto, dotato di tetto e conseguenti strumenti di raffreddamento. Che potrebbero tornare utili, specie nella sessione diurna al via alle 11.30 locali, l'1.30 della notte italiana tra lunedì 26 e martedì 27. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il programma dei quarti: a che ora si gioca Alcaraz-De Minaur e dove vedere la partita in tv

