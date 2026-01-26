Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica, aggiornato al 26 gennaio 2026, è di 0,149 €kWh. Questo valore rappresenta l’andamento e le variazioni orarie del mercato elettrico italiano. Conoscere il prezzo del PUN è importante per comprendere le dinamiche del settore energetico e monitorare i costi associati all’utilizzo dell’energia.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 26 Gennaio 2026, si attesta a 0,149 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (25 Gennaio 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,125 €kWh (ore 3), mentre il massimo ha raggiunto 0,176 €kWh (ore 10). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e della prima mattina, in particolare tra le 2:00 e le 5:00, mentre il picco di costo si è verificato tra le 9:00 e le 11:00 e nuovamente tra le 18:00 e le 20:00. Queste informazioni sono fondamentali per chi desidera ottimizzare i propri consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

