Il modo in cui ci trattiamo, soprattutto con noi stessi, influisce profondamente sul nostro benessere. Spesso, siamo i giudici più severi, criticando ogni errore e sottovalutando i nostri meriti. La gentilezza verso se stessi rappresenta un'arma potente per migliorare l'autostima e ridurre lo stress. Comprendere il ruolo di questo atteggiamento ci permette di affrontare le sfide quotidiane con maggiore equilibrio e serenità, rendendo il nostro dialogo interiore più compassionevole e costruttivo.

Nel teatro della nostra mente va in scena, ogni giorno, un monologo incessante, spesso mai pronunciato ad alta voce. È il dialogo interiore, una sequenza di pensieri e auto-osservazioni che definisce il modo in cui percepiamo noi stessi e il mondo circostante. Per molte persone, questo dialogo non è un supporto amichevole, ma una critica tagliente e spietata. Ci rivolgiamo a noi stessi con pretese eccessive, giudizi duri e un senso di colpa paralizzante per errori commessi anni prima o per obiettivi minimi non raggiunti. Questo meccanismo è così radicato da essere percepito come “normale”, una sorta di rumore di fondo della nostra esistenza, eppure il suo impatto sul benessere psicofisico è devastante. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il potere della gentilezza verso se stessi: perché siamo i nostri giudici più severi?

