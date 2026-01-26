Il pesante ko con la Grecia mina il giudizio sul cammino dell’Italia agli Europei

La sconfitta contro la Grecia nella finale per il bronzo ha concluso il cammino dell’Italia agli Europei, lasciando un risultato di quarto posto. La partita ha rappresentato un momento di riflessione sulla prestazione della squadra e sulle sfide future. Un passaggio importante per analizzare gli aspetti da migliorare in vista delle prossime competizioni internazionali.

Il pesante ko contro la Grecia nella finale per la medaglia di bronzo chiude la partecipazione dell'Italia agli Europei con il quarto posto. Il piazzamento ottenuto apre diversi interrogativi e la prestazione offerta lascia l'amaro in bocca perché sminuisce il buon percorso compiuto da un gruppo rinnovato con un finale totalmente sottotono. La finale con gli ellenici deve essere oggetto di un attento esame in sede di video analisi perché, al di là della bravura di un avversario capace di centrare la terza vittoria consecutiva in altrettanti scontri diretti, fotografa con efficacia quella che rappresenta la distanza nei confronti delle big del panorama internazionale.

