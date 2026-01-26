Il nuovo lavoro di Ferrero l'ex allenatore di Alcaraz diventa mental coach e cambia sport

Juan Carlos Ferrero, ex numero uno del tennis e ex allenatore di Alcaraz, ha scelto di intraprendere una nuova strada come mental coach. Dopo la separazione dall’atleta spagnolo, Ferrero ha deciso di dedicarsi a supportare atleti e professionisti nel miglioramento delle proprie capacità mentali. Questa transizione testimonia il suo interesse per il sviluppo personale e l’importanza della preparazione mentale nel successo sportivo e professionale.

Juan Carlos Ferrero, ex numero 1 del tennis, ha impiegato poco tempo per trovare un nuovo impiego dopo la separazione con Alcaraz. Ferrero è diventato il mental coach di Angel Ayora, un giovane talento del golf.

