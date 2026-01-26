Il primo ministro canadese Mark Carney è stato recentemente al centro dell’attenzione internazionale, attirando l’interesse di Donald Trump. Il presidente statunitense ha rivolto critiche e minacce nei suoi confronti, accusandolo di sottrargli spazio e attenzione. Questa situazione evidenzia le tensioni tra le due nazioni e il ruolo di Carney nel contesto politico e finanziario globale. Leggi per approfondire i dettagli di questa vicenda.

Donald Trump ci regala ogni giorno motivi di indignazione o anche solo di dibattito. La morte di un giovane infermiere ucciso a Minneapolis dagli agenti dell’Ice è sicuramente l’episodio più grave, ma dell’elenco fa sicuramente parte anche la mancanza di rispetto riservata ai militari europei morti in Afghanistan. Oggi, però, voglio parlare degli attacchi del presidente statunitense contro il Canada e il suo primo ministro Mark Carney, perché credo che la dicano lunga sulla nostra epoca. Le rappresaglie non si sono fatte attendere. Carney si è visto ritirare l’invito a partecipare al consiglio di pace lanciato in pompa magna da Trump e ha incassato la minaccia di dazi doganali supplementari del 100 per cento sui prodotti canadesi nel caso in cui dovesse concludere un accordo commerciale con la Cina. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il nuovo bersaglio di Donald Trump

