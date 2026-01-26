Il Napoli può sostituire Lang con Boga

Il Napoli valuta diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi monitorati dalla dirigenza, spicca quello di Boga, che potrebbe essere un’alternativa valida a Lang. La società segue attentamente le possibilità di mercato, valutando le soluzioni più adatte alle esigenze della squadra. La situazione rimane in evoluzione, con l’obiettivo di consolidare il gruppo e migliorare le prospettive stagionali.

Al momento non si parla di una trattativa avanzata, ma di un primo sondaggio. Il Napoli avrebbe chiesto informazioni al Nizza per capire se l’operazione possa andare in porto, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe di contenere i costi nell’immediato. Boga è un profilo già conosciuto in Serie A. In passato ha vestito le maglie di Sassuolo e Atalanta, mettendosi in mostra soprattutto per le sue qualità tecniche, la velocità e la capacità di saltare l’uomo. Caratteristiche che potrebbero tornare utili al Napoli, alla ricerca di nuove soluzioni offensive sulle fasce.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su napoli sostituire

Il Napoli sta valutando possibili sostituti per Noa Lang, prossimo a trasferirsi in prestito al Galatasaray con diritto di riscatto.

Noa Lang, arrivato dal PSV lo scorso mercato estivo, potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di mercato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su napoli sostituire

Argomenti discussi: Non solo Lukaku e Anguissa: Conte spera di recuperare un altro calciatore per la Juve; Napoli su Giovane: ma c'è anche la Lazio; Anche il Napoli su Tel per sostituire Lang. E Ferguson resta nel mirino; Dubbi sul futuro di Calhanoglu: 2 nomi in pole nel mirino dell'Inter per sostituire il turco.

Il Napoli può sostituire Lang con BogaIl Napoli continua a guardarsi intorno sul mercato e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza c’è anche quello di Boga. Secondo quanto riportato dal ... dailynews24.it

Il Napoli perde pure Milinkovic-Savic, ecco quando tornerà. Un pallino dell’ex Giuntoli nuova idea per l’attaccoArriva la diagnosi dell’infortunio di Milinkovic-Savic, che potrebbe stare fuori quasi fino a marzo. Intanto il d.s. del Napoli Manna segue Terrier, già pallino dell'ex Giuntoli ... sport.virgilio.it

La ritengo l'operazione più sorprendente di sempre: "Zola al Napoli", per sostituire nel tempo Maradona. Uno sconosciuto dalla Torres, società che giocava in serie C. https://www.mondonapoli.it/news/2025/09/25/moggi-zola-la-storia-che-amo-ricordare-nessu - facebook.com facebook

#Napoli, anche Sancho e Boga in lista per sostituire Lang Di Marzio: oltre a Daniel Maldini e Giovane. Sancho è in prestito all'Aston Villa, ma è di proprietà dello United. Pedullà: per Giovane il Napoli offrirà 20 milioni. x.com