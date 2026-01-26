Nonostante le assenze significative a causa di infortuni, il Napoli non deve essere sminuito nella sconfitta per 3-0 contro la Juventus. La partita ha evidenziato l’efficacia della squadra di Luciano Spalletti, capace di affrontare le difficoltà e mettere in campo un gioco intenso. La Juventus, con questa vittoria, si avvicina ulteriormente alla zona europea, dimostrando solidità e determinazione.

Il Napoli ha perso 3-0 contro la Juventus; la squadra di Antonio Conte ha sofferto per i numerosi infortunati presenti in rosa, ma anche per l’intensità di gioco dei bianconeri guidati da Luciano Spalletti, che ora sono a -1 dal quarto posto. Nicky Bandini scrive sul Guardian: Questo sembra un momento cruciale della stagione: la Roma al quarto posto che affrontava il Milan al secondo posto, subito dopo che la Juventus al quinto posto aveva affrontato il Napoli al terzo posto. Ma erano squadre in competizione per sfidare l’Inter per lo scudetto? O semplicemente per un posto in Champions League nella prossima stagione? Antonio Conte ha accusato la crisi degli infortuni della sua squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha accusato i numerosi infortuni, ma ciò non dovrebbe togliere credito alla prestazione della Juventus

