La recente sconfitta del Napoli contro la Juventus ha evidenziato alcune difficoltà della squadra, sia dal punto di vista fisico che mentale. L’immagine di McTominay privo di energie rispecchia lo stato attuale del team, che sembra attraversare un momento di fragilità. Analizzare le cause e le implicazioni di questa crisi può aiutare a comprendere le sfide future e le possibili strategie di rilancio.

La sconfitta del Napoli in casa della Juve ci ha consegnato l’immagine di una squadra a pezzi fisicamente e mentalmente. Ne parla Stefano Agresti sulla Gazzetta. Il Napoli è a pezzi: i dettagli. Scrive Agresti: Il Napoli è a pezzi, impotente di fronte a una quantità di infortuni – peraltro spesso seri – che Conte definisce giustamente «inverosimile». L’immagine di quanto sta accadendo agli azzurri è quel meraviglioso centrocampista che si chiama McTominay, un fenomeno anche sul piano atletico: il povero Scott è visibilmente prosciugato, senza energie; avrebbe bisogno di saltare una partita, di giocare un quarto d’ora in un’altra, invece mercoledì dovrà essere di nuovo in campo contro il Chelsea in una gara che vale l’Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli è a pezzi, McTominay senza energie è l’immagine della squadra di oggi (Gazzetta)

Leggi anche: Il Napoli cerca i gol di McTominay, disperatamente (Gazzetta)

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli a pezzi”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Napoli e Inter qualificate in Champions se: tutte le combinazioni possibili; Il Napoli spreca, il Copenaghen (in 10) fa 1-1; Serie A | Juventus-Napoli, le statistiche del match; Il Napoli è decimato: 11 assenti. Emergenza totale con la Juve.

Il Milan non è solo fortuna, il Napoli lascia la lotta scudetto, Spalletti ha creato una Juve solida ed elasticaIl commento alla giornata di campionato: l'Inter prova la fuga, i rossoneri sono gli unici autorizzati a crederci ancora ... corriere.it

Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1Nelle altre sfide di oggi, il Sassuolo ha superato per 1-0 la Cremonese mentre l'Atalanta ha battuto agevolmente il Parma per 4-0. Il Bologna, avanti di due gol a Marassi contro il Genoa, rimane in 10 ... tg24.sky.it

Il #Napoli è a pezzi, #McTominay senza energie è l’immagine della squadra di oggi (Gazzetta) "Il Napoli rischia perfino un posto nella prossima #Champions. Il problema è che metà di quel gruppo, oggi, frequenta gli studi di medici e fisioterapisti anziché il ca - facebook.com facebook