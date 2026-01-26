Il mullet-hawk cambierà per sempre i tagli maschili?

Il mullet-hawk è un taglio di tendenza per il 2026, che combina elementi del mullet e del mohawk. Caratterizzato da lati rasati e una parte centrale più alta, rappresenta una scelta audace e versatile. Questa acconciatura potrebbe influenzare le preferenze maschili e cambiare il modo di approcciarsi ai tagli di capelli, mettendo alla prova le abitudini con il proprio barber di fiducia.

Il mullet-hawk è il taglio del 2026 che metterà in crisi il rapporto con il tuo barber di fiducia. Perché se entri in salone e chiedi questo hair cut, quello che vedrai sarà una sintesi - in filo di lama - di due stili apparentemente all’opposto: rasato ai lati e più alto nella parte centrale. E se sembra semplice, in realtà non lo è affatto. Sulla poltrona, ogni cliente vuole un po’ di Jacob Elordi e un po’ di Saint Levant, e quando si tratta di capire quale piega prendere, la soluzione è sempre la stessa: tirare fuori il cellulare, scrollare il di Instagram o cercare un reel su TikTok, e la maggior parte delle volte, in cinque minuti netti, il taglio che desideri comparirà lì sullo schermo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

