Il mondo fuori il festival dell' informazione abbraccia la comunità di Cormòns

Dal 19 al 22 febbraio, Cormòns ospita la terza edizione di “Il Mondo fuori”, il festival dell’informazione promosso dal Comune. L’evento si concentra sul tema “Raccontare il confine”, esplorando storie e immagini tra passato, presente e futuro. Un’occasione per approfondire il ruolo del giornalismo e della comunicazione nel contesto dei confini geografici e culturali, coinvolgendo la comunità locale e pubblico di tutta la regione.

La terza edizione del Festival dell’informazione “Il Mondo fuori” organizzato dal Comune di Cormòns dà un nuovo appuntamento da giovedì 19 a domenica 22 febbraio con il programma dedicato al tema “Raccontare il confine Storie e immagini tra passato, presente e futuro.” Un’edizione simbolica e ancora più ricca di significato dopo l’annullamento delle date di novembre a causa dei tragici avvenimenti che hanno colpito la frazione di Brazzano, la comunità e il territorio. “Questo appuntamento assume un significato ancora più importante – spiega Anna Bortolotti, assessore alla Cultura di Cormòns –. Sarà un’occasione di ripartenza per abbracciare lo spirito di comunità che ha contraddistinto questi mesi e per concretizzarlo in un’iniziativa di raccolta fondi destinata a sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione attraverso il conto corrente dedicato, creato dal Comune.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: "Il mondo fuori": la terza edizione del festival dell'informazione racconta il confine

Leggi anche: Una funzione AI di Google Discover accende il dibattito nel mondo dell’informazione

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Guido Rossa, Vice Sindaco Terrile: Esempio che va ricordato come chi ha saputo incarnare la lotta al terrorismo a difesa dei valori di libertà e democrazia, dentro e fuori il mondo sindacale e del lavoro; Sedicenni accette e crisi d’ansia; L’astrofisica Edwige Pezzulli: La scienza cambia davvero le cose quando diventa relazione. Ho capito che la fisica era la mia strada a un corso: è filosofia applicata, un modo per leggere il mondo fuori e dentro di noi; Le due Davos: Trump dentro e il mondo fuori.

Nuove date per Il mondo fuori, il festival dell'informazione abbraccia la comunità di CormònsLa terza edizione del Festival dell’informazione Il Mondo fuori organizzato dal Comune di Cormòns dà un nuovo appuntamento da giovedì 19 a domenica 22 febbraio con il programma dedicato al tema R ... udinetoday.it

Una donna assorta, nella lettura, il mondo fuori che smette di contare. Netti non racconta un gesto, ma uno stato: la concentrazione silenziosa, quell’attimo in cui la lettura diventa rifugio, pausa, intimità. Niente teatralità, niente posa: solo il tempo che rallenta e facebook

I (brutti) giorni della fine dell’ordine liberale internazionale UN MONDO FUORI DI SESTO @MPanarari ne discute con Raffaele #Marchetti, Professore di Relazioni Internazionali e Direttore Centro per gli Studi Internazionali e Strategici LUISS x.com