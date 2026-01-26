Il modello circolare romagnolo | Ayrion punta sul biometano

Ayrion, azienda con sede tra Forlì, Cesena e Ravenna, si dedica allo sviluppo di impianti energetici basati sul modello circolare romagnolo, con un focus particolare sul biometano. Fondato dall’imprenditore Mario Riciputi, neo presidente di Confindustria Romagna, l’azienda integra biotecnologie e bioenergie per promuovere soluzioni sostenibili nel settore energetico, contribuendo all’economia locale e alla tutela ambientale.

"LE BIOTECNOLOGIE ci fanno sognare, le bioenergie ci danno da vivere". Una bella immagine che riassume l’attività imprenditoriale di Ayrion (impianti energetici e sedi tra Forlì, Cesena e Ravenna) fondato e guidato dall’imprenditore cesenate Mario Riciputi, neo presidente di Confindustria Romagna, che controlla anche Biosphere, la società che opera nell’abito delle biotecnologie. "Il Gruppo Ayrion ha due anime complementari – ricorda Riciputi – perché da un lato produciamo energia rinnovabile, attraverso società di scopo titolari di impianti a biogas alimentati con biomasse agricole e scarti agroindustriali per generare energia elettrica e biometano e dall’altro, con Biosphere, operiamo nelle biotecnologie industriali: sviluppiamo e produciamo molecole, enzimi e biocatalizzatori utilizzati per sostituire sostanze di sintesi nei processi industriali, rendendoli così più sostenibili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

