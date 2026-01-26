Il ministro degli Affari Europei, Tommaso Foti, commenta le recenti polemiche sulla risposta della premier Meloni a Trump riguardo l’Afghanistan. Foti sottolinea che la posizione di Roma è stata espressa in modo chiaro e diretto, evidenziando l’importanza di un dialogo equilibrato e rispettoso tra le nazioni. La sua analisi si inserisce nel contesto di un dibattito internazionale caratterizzato da tensioni e divergenze di opinione.

Roma, 26 gennaio 2026- Tommaso Foti, ministro degli Affari Europei, che cosa ne pensa delle ultime polemiche sulla risposta della premier a Trump a proposito dell’Afghanistan? “Guardi, a me pare che la risposta della presidente Meloni sia stata di una chiarezza lapalissiana. Ha ricostruito la presenza italiana, il nostro contributo di sangue, i caduti e i feriti nelle missioni di sicurezza. Il ministro Crosetto ha assunto anche atti che a lui spettano al riguardo, e non si può dire che ci sia stata debolezza o timidezza verso un’affermazione sbagliata e incomprensibile di Trump”. Il punto è la tempistica, che spesso non è secondaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il ministro Foti: “A Minneapolis durezza ingiustificata. La frase di Trump sull’Afghanistan? La premier ha risposto in modo chiaro”

