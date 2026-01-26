Il ministro Abodi e le Comunità ebraiche avvisano Ghali e il Comitato olimpico | niente frasi sulla Palestina alla cerimonia d’apertura

Il ministro Abodi e le Comunità ebraiche hanno richiesto a Ghali e al Comitato olimpico di evitare riferimenti alla Palestina durante la cerimonia di apertura dei Giochi Milano Cortina. La questione solleva considerazioni sulla libertà di espressione e sulla sensibilità politica in un evento internazionale, sottolineando l'importanza di un equilibrio tra messaggi artistici e rispetto delle diverse sensibilità.

Milano, 26 gennaio 2026 – Una polemica preventiva? Oppure – a voler leggere fra le righe – una critica alla scelta del comitato olimpico, con tanto di messaggio d'avvertimento? La presenza del rapper Ghali alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi di Milano Cortina accende il braciere della disputa sul fronte a cinque cerchi. Il motivo? La possibilità che l'artista milanese di origini tunisine possa esprimere la sua opinione – per altro risaputa e già illustrata su numerosi palchi – sulla questione palestinese. Oggi, lunedì 26 gennaio, vigilia del Giorno della Memoria, hanno espresso il loro parere sul tema il ministro dello Sport Andrea Abodi e la presidente dell'Ucei (Unione comunità ebraiche italiane) Noemi Di Segni, proprio nel contesto della presentazione delle iniziative organizzate per celebrare la data che ricorda la tragedia della Shoah.

