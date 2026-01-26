Qual è la reale differenza tra Milan e Inter? In cinque punti, come in classifica, analizziamo aspetti come l’attacco, la profondità della rosa e l’esperienza. Con il pareggio di Roma, Allegri guarda con attenzione alla distanza dalla squadra di Chivu, evidenziando i punti di forza e le criticità di entrambe le compagini in una stagione ancora in evoluzione.

Grandi saluti a mano aperta questa mattina negli uffici milanesi: non è gentilezza, sono gli interisti che fanno notare il distacco ai cugini di scrivania. Il Milan con il punto di Roma è andato a -5 dall’Inter (47 punti contro 52) e, per questo inizio di settimana, sembra un gran divario: Chivu vola, il Milan segna poco, mai la differenza tra le due rose è sembrata così ampia. Calma con le sentenze – il passato insegna e l’Inter ora comincia il tour de force Champions – ma il Milan ora pare senza dubbio in ritardo. Perché? La risposta in. 5 punti. L’Inter, direbbero negli Stati Uniti, è una squadra lunga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan è davvero inferiore all'Inter? La risposta in... 5 punti, come in classifica

Approfondimenti su milan davvero

Nonostante alcune percezioni, Napoli si trova ancora dietro a Inter, Milan e Juventus in classifica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su milan davvero

Argomenti discussi: I numeri dicono perché il Milan di Allegri è davvero fortunato (ma non è l'unica squadra in Serie A); Allegri è davvero il re del corto muso? Ecco la classifica; Il Milan può contendere lo scudetto a Inter e Napoli?; Solidità e un solo impegno stagionale: perché il Milan può davvero credere allo Scudetto.

Trevisani non ha dubbi: Il Milan gioca davvero maleIntervenuto a Pressing, Riccardo Trevisani ha rilasciato quste parole sul Milan che ieri sera ha pareggiato 1-1 sul campo della Roma: Nessuno può dire che il Milan non stia ... milannews.it

Il Milan pareggia con la Roma e mostra limiti nell’approccio alla partitaNonostante la classifica resti positiva, il Milan deve mostrare maggiore continuità e determinazione contro avversari di alto livello per aspirare a traguardi importanti. Il Milan, guidato da Massimil ... notiziemilan.it

CARTA DA PARATI MILAN Bella questa traduzione sul sito dell'AC Milan. A occhio direi che i termini engagement e wallpaper siano stati tradotti senza considerare il contesto e le possibili variabili. Perché immagino che il Milan non abbia davvero un'iniziativa - facebook.com facebook

Ora è fatta per davvero, #Maignan si lega al #Milan fino al 2031: mancano solo firma e annuncio ufficiale calciomercato.com/liste/milan-ri… x.com