Il mare davanti i binari dietro Vi porto a Palese il Borgo dormitorio di Bari che non riesce a diventare città

Palese, quartiere di Bari, si presenta con un paesaggio che combina il mare aperto con le strutture industriali. Da un lato, il mare offre un’atmosfera tranquilla, dall’altro, i binari e le gru testimoniano un’attività ancora viva. Questa area, spesso definita il

Tra case nuove, servizi in affanno e binari che tagliano in due il territorio, un ex borgo rurale diventato periferia residenziale prova a ritrovare voce, dignità urbana e senso di comunità Da una parte il mare, dall’altra le gru che punteggiano il cielo. Per chi arriva oggi a Palese lo scenario è chiaro sin da subito: si parla il linguaggio del contrasto. Quello di un luogo ancora alla ricerca della propria identità che però, a tratti, nonostante un passato ricco di storie e tradizioni, sembra oggi periferia abbandonata nonostante i nuovi palazzi che si allungano verso l’alto e parlano di investimenti🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

