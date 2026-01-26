Il mare ci ha tolto tutto aiutateci a ricostruire dal lido di Taormina alla Germania | solidarietà senza confini per le coste colpite

Il mare ha causato ingenti danni alle coste, dal lido di Taormina alla Germania. In questi momenti difficili, la solidarietà transfrontaliera si manifesta per sostenere la ricostruzione delle aree colpite. Dopo due anni di impegno e sacrifici, continuiamo a lavorare insieme per ripristinare le spiagge e le comunità danneggiate, mantenendo vivo il rispetto e la cura per il nostro patrimonio costiero.

“Due anni di sacrifici, di albe trascorse a preparare la spiaggia e di tramonti vissuti insieme a voi. In poche ore, la furia del mare ha cancellato ogni cosa: non sono rimaste che macerie”. A scrivere è Pio Andrea Peri, titolare del lido The One Taormina, duramente colpito dalla mareggiata tra il 19 e il 21 gennaio 2026. La struttura, nata solo due anni fa, era il sogno della sua vita e un punto di riferimento per residenti e turisti. “Non vogliamo arrenderci – scrive Peri – vogliamo che quell’angolo di paradiso torni a splendere, vogliamo riaccendere i sorrisi e tornare a ospitarvi”. Il lido ha subito lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per ricostruire le strutture, mettere in sicurezza l’area e acquistare attrezzature di base.🔗 Leggi su Messinatoday.it

«Il mare ha cancellato il litorale»: scenario di guerra tra Stazzo e le frazioni dell'AceseLa forza delle onde strappa l'asfalto e sventra le abitazioni. I residenti chiedono aiuto per rimuovere i detriti dai garage ... lasicilia.it

Tempo addietro, dopo una vmareggiata, qualcuno pronunciò una frase infelice: “il mare si è ripreso ciò che gli era stato tolto”. Oggi, davanti a quello che è accaduto a Catania, davanti a attività distrutte, case danneggiate,sacrifici di una vita spazzati in poche or facebook

Dalla Sicilia i tanti amici mi scrivono: ‘Interi porti sono stati spazzati via e chi per mestiere e per tradizione lavorava in mare, adesso non può più. I pescatori non hanno più barche e tutte le attività, bar, ristoranti, chioschi, spiagge, anche quelli non esistono più x.com