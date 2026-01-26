il lusso estremo non basta quando la natura decide di chiudere i passaggi

In un ambiente di rara purezza, il Mare di Ross si presenta come un paesaggio di estrema tranquillità, dove il silenzio è rotto soltanto dai delicati scricchiolii della banchisa che si chiude. Un’immagine che ricorda come, anche tra le meraviglie della natura più affascinanti, il lusso più raffinato può risultare insufficiente di fronte alla forza inarrestabile dell’ambiente naturale.

I l silenzio assoluto del Mare di Ross, interrotto solo dallo scricchiolio sinistro della banchisa che si chiude. È qui che il sogno di una crociera in Antartide a bordo della Scenic Eclipse II, uno dei “discovery yacht” più lussuosi al mondo, si è trasformato in un’attesa carica di tensione. Lo scorso 17 gennaio, la nave – capace di ospitare 228 passeggeri che arrivano a pagare decine di migliaia di euro per un’esperienza esclusiva – è rimasta immobilizzata in uno spesso strato di ghiaccio, impossibilitata a manovrare. Abiti lunghi Estate 2025. guarda le foto Crociera in Antartide bloccata dal ghiaccio: il soccorso spettacolare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

