Il Liverpool conferma l’accordo per ingaggiare il prodigio dell’Austria Vienna Ifeanyi Ndukwe

Il Liverpool ha ufficializzato l’ingaggio di Ifeanyi Ndukwe, giovane talento proveniente dall’Austria Vienna. Questa operazione rafforza il reparto offensivo del club, puntando su un atleta promettente e in crescita. La notizia è stata confermata ufficialmente, offrendo ai tifosi e agli addetti ai lavori un’ulteriore conferma della strategia di investimenti mirati del club.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l'articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell'articolo. Il Liverpool ha confermato ufficialmente di aver raggiunto un accordo di principio per ingaggiare il prestigioso Ifeanyi Ndukwe dall'Austria Vienna. La mossa, che rimane soggetta all'autorizzazione internazionale, segna un'altra firma strategica per i Reds che continuano a dare priorità al reclutamento di giovani talenti d'élite da tutto il continente. Il club ha annunciato che il difensore rimarrà in Austria per il resto della stagione in corso prima di unirsi alla squadra Under 21 del Liverpool nell'estate del 2026.

