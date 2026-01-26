Un tragico episodio ha sconvolto una comunità, lasciando dietro di sé una scia di dolore e perdita. Federica è stata uccisa, e i suoi genitori, incapaci di affrontare il dramma, si sono tolti la vita. L’assassino, ancora in carcere, vive in condizioni di isolamento. Questa vicenda evidenzia la gravità di un comportamento criminale e le conseguenze che può avere su tutte le persone coinvolte.

I genitori di Carlomagno non hanno retto e si sono impiccati. L’omicida resta in cella con una coperta e mutande di carta. Quella di Anguillara si è trasformata in una tragedia che neppure Sofocle ed Euripide sarebbero riusciti a elaborare. Un precipizio che non ha risparmiato nessuno. Un bambino di dieci anni in pochi giorni ha perso quasi tutti i suoi cari: prima la mamma, Federica Torzullo, assassinata dal papà, Claudio Agostino Carlomagno; poi il padre, portato via in manette e rinchiuso in carcere; infine i nonni paterni, Pasquale Carlomagno, 67 anni, originario di Lagonegro, in Basilicata, amministratore unico dell’impresa di movimento terra di famiglia, e Maria Messenio, 65 anni, poliziotta in pensione che proveniva dalla provincia di Bari e che ad Anguillara era diventata assessore alla Sicurezza (fino alle dimissioni, dopo l’arresto del genero), che hanno deciso di togliersi la vita insieme, impiccandosi sotto il portico del giardino della loro villetta. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il killer di Federica e la scia di sangue che lascia da solo un bimbo innocente

