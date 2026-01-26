Il Grifone a valanga Cannara steso con 6 gol

Nel match di Serie D, il Grosseto si impone con un netto 6-0 contro il Cannara, consolidando la posizione di testa in classifica. La partita ha visto una prestazione dominante dei toscani, che hanno controllato l’intero incontro senza difficoltà. Il risultato riflette la differenza di valori tra le due squadre e rappresenta un passo importante nella corsa promozione del Grosseto.

SERIE D Il Grosseto capolista si aggiudica il testa-coda contro il fanalino Cannara con un tennitsico 6-0. Troppa la differenza dei valori in campo con i padroni di casa (debutto di Guerrini) di mister Indiani lanciati, sempre di più, verso la promozione, e con gli ospiti di mister Romeo alla ricerca di una salvezza sempre più difficile. La gara, fari accesi, inizia sotto un temporale insistente: terreno pesante che rende difficile il controllo del pallone. Le due squadre si affrontano a viso aperto e nonostante le condizioni atmosferiche, i padroni di casa riescono a fraseggiare in maniera elegante mentre gli ospiti cercano, senza riuscirci, qualche soluzione con lanci in profondità.

