Il grande cinema ha il potere di riflettere temi universali come la libertà e l’identità. Ricordo ancora il mio primo approccio, a tredici anni, quando mio padre mi portò a vedere una rappresentazione di “Morte di un commesso viaggiatore”. In quella sera, tra le luci del teatro e le parole di Tino Buazzelli, si intrecciarono emozioni e riflessioni sulla condizione umana e il sogno americano.

Avevo tredici anni quando mio padre mi portò a vedere un allestimento di Morte di un commesso viaggiatore, con Tino Buazzelli nel ruolo del protagonista e la regia di Edmo Fenoglio. “E’ un capolavoro del teatro moderno”, mi disse, e io non sapevo cosa aspettarmi, non sapevo nulla del testo, e Arthur Miller per me era solo il fortunato che aveva sposato Marilyn Monroe. La drammaticità della vicenda mi riempì di angoscia, e rimasi sconvolto dalla scena finale, con Linda che continua a parlare al marito Willy Loman dopo il suo funerale: “Oggi ho fatto l’ultimo pagamento della casa. Oggi, caro. E non ci sarà nessuno a casa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il grande cinema, l’America e la libertà

Leggi anche: "Song Sung Blue": l'America migliore al cinema cioè l'America dei piccoli centri e della musica melodica

Leggi anche: "Song Sung Blue": l'America più sincera al cinema cioè l'America dei piccoli centri e della musica melodica

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ronald Reagan: The Man Who Won the Cold War & Revived America | Full Story

Argomenti discussi: Cinema, Manifesti e Visioni: a Bari il grande cinema italiano degli anni ’60 e ’70; Liv Ullmann: L’America non mi vuole più, ma con Bergman e l’Europa ho conosciuto il grande cinema; Italo sostiene il grande cinema italiano, omaggio a Gabriele Muccino; Torino, città da grande schermo: il cinema e l’immagine urbana.

Il grande cinema, l'America e la libertàUn percorso che parte dal commesso viaggiatore di Arthur Miller, passa da Arancia meccanica e Spartacus e approda alla ribellione contro l’oppressione politica. Per un’idea che è sogno, solitudine ... ilfoglio.it

Liv Ullmann: L’America non mi vuole più, ma con Bergman e l’Europa ho conosciuto il grande cinemaIncontro con l’attrice 87enne, premiata agli Efa di Berlino con il riconoscimento alla carriera. Gli esordi, l’incontro con il maestro svedese, l’esperienza ... repubblica.it

Il nostro comune di #Castellabate torna sotto i riflettori del grande cinema . È ufficiale la produzione di #BentornatiAlSud, terzo capitolo della saga che ha segnato il box office nazionale e reso il nostro borgo un simbolo per il pubblico italiano. L’annuncio di - facebook.com facebook