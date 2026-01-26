Il grande cinema l’America e la libertà

Il grande cinema ha il potere di riflettere temi universali come la libertà e l’identità. Ricordo ancora il mio primo approccio, a tredici anni, quando mio padre mi portò a vedere una rappresentazione di “Morte di un commesso viaggiatore”. In quella sera, tra le luci del teatro e le parole di Tino Buazzelli, si intrecciarono emozioni e riflessioni sulla condizione umana e il sogno americano.

Avevo tredici anni quando mio padre mi portò a vedere un allestimento di Morte di un commesso viaggiatore, con Tino Buazzelli nel ruolo del protagonista e la regia di Edmo Fenoglio. "E' un capolavoro del teatro moderno", mi disse, e io non sapevo cosa aspettarmi, non sapevo nulla del testo, e Arthur Miller  per me era solo il fortunato che aveva sposato Marilyn Monroe. La drammaticità della vicenda mi riempì di angoscia, e rimasi sconvolto dalla scena finale, con Linda che continua a parlare al marito Willy Loman dopo il suo funerale: "Oggi ho fatto l'ultimo pagamento della casa. Oggi, caro. E non ci sarà nessuno a casa.

