Il governo vuol punire chi ha in tasca un coltello mentre investe miliardi in armi | si può essere così incoerenti?

Il dibattito sulle politiche del governo evidenzia un'interessante contraddizione: da un lato, si prevedono sanzioni per chi porta un coltello, dall’altro, si investono ingenti risorse in armamenti. Questa discrepanza solleva domande sulla coerenza delle priorità politiche. Per affrontare il tema del “disagio giovanile”, è fondamentale riconoscere che si tratta di un fenomeno di fondo, un dolore reale che merita attenzione e comprensione.

Per capire la questione del cosiddetto “disagio giovanile” bisognerebbe anzitutto chiamarlo con il suo nome: dolore. Bisognerebbe cioè partire dalla sofferenza e dalle sue cause, invece che occuparsi dei modi con cui questa sofferenza prova ad essere placata: violenza su sé e sugli altri (autolesionismo, risse, coltelli), abuso di droghe, di social media e smartphone, psicofarmaci che circolano senza ricette, ritiro sociale. Il dolore dei ragazzi che vengono da famiglie immigrate non è difficile da comprendere: carenza di risorse economiche e culturali, povertà, anche abitativa, violenza familiare non possono che esitare in comportamenti devianti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

