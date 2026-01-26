Il giudice ha stabilito che Fabrizio Corona deve rimuovere da social e web video, post e chat, dando ragione ad Alfonso Signorini. Questa decisione evidenzia l’importanza della tutela della privacy e della reputazione online, sottolineando come la giustizia italiana intervenga per proteggere i diritti delle persone nel contesto digitale. La vicenda rappresenta un esempio di come le questioni legali si intreccino con l’universo mediatico e delle piattaforme social.

La battaglia legale tra due giganti dei media italiani segna un punto a favore della tutela della privacy e della reputazione digitale. Il Tribunale di Milano ha infatti accolto con urgenza il ricorso di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, contro Fabrizio Corona. Il giudice Roberto Pertile ha stabilito che la libertà di parola non può mai trasformarsi in un attacco mirato alla dignità altrui, specialmente quando la “gogna” avviene online. L’ordinanza è estremamente severa: Corona ha l’obbligo di eliminare immediatamente da ogni piattaforma social e sito web qualsiasi video, testo o registrazione audio che riguardi Signorini. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Il giudice dà ragione ad Alfonso Signorini: Fabrizio Corona dovrà rimuovere da social e web video, post e chat

“Fabrizio Corona dovrà ritirare Falsissimo e tutte le informazioni private riguardanti Alfonso Signorini”: è la decisione del giudice Roberto PertileIl giudice Roberto Pertile ha deciso che Fabrizio Corona dovrà ritirare Falsissimo e tutte le informazioni private relative a Alfonso Signorini.

Fabrizio Corona, L’Accusa Ad Alfonso Signorini: Il prezzo da pagare per entrare in TV!Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini di favoritismi e rapporti intimi nel processo di selezione del cast del Grande Fratello.

Il caso Alfonso Signorini e Fabrizio Corona

