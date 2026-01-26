A Brescia vive Abarth, considerato il gatto più bello del mondo. Nato a Parigi e con origini americane, ora è cittadino e residente in città. Ama le coccole e ha una storia speciale, essendo figlio di campioni. La sua presenza rappresenta un esempio di eleganza e affetto, un animale che incarna raffinatezza e dolcezza nel cuore di Brescia.

Brescia, 26 gennaio 2026 – Nativo della Ville Lumière, ascendenze a stelle e strisce, cittadinanza bresciana. Viene dalla città della Leonessa il gatto più bello del mondo. Si chiama Abarth, è un cucciolo di otto mesi, razza Maine Coon. Di colore rosso acceso e con un manto tigrato molto evidente, si è aggiudicato il primo posto all'Esposizione internazionale felina di Padova, che si è conclusa ieri sera, domenica 25 gennaio. Nato a Parigi da campioni statunitensi, il gatto è arrivato in Italia a ottobre, a casa dell'allevatore Stefano Tomasoni di Brescia. Il carattere. “Trovare una genealogia così importante ha comportato una lunga ricerca", ha detto il proprietario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il gatto più bello del mondo vive a Brescia: si chiama Abarth, ama le coccole ed è figlio di campioni

Approfondimenti su brescia gatto

Flossie è la gatta più anziana del mondo, avendo recentemente spento 30 candeline.

Ultime notizie su brescia gatto

