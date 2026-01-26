Il futuro di Slot dipende dalla Champions League

L’incerta partecipazione di Arne Slot al Liverpool potrebbe essere influenzata dalla sua performance in Champions League. Secondo alcune fonti, la conquista della competizione potrebbe determinare il suo futuro alla guida del club. Questa dinamica evidenzia l’importanza del torneo europeo per le strategie e le decisioni dei club di alto livello.

2026-01-26 22:46:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il futuro di Arne Slot al Liverpool potrebbe dipendere dalla sua conquista della Champions League in questa stagione, afferma l’ex skipper dei Reds Jamie Carragher. Slot ha vinto il titolo di Premier League la scorsa stagione nella sua prima stagione in carica. Ma questa stagione è stata dura nonostante le massicce spese estive per i trasferimenti che hanno visto Alesander Isak e Florian Wirtz arrivare ad Anfield. La sconfitta di questo fine settimana a Bournemouth, insieme alle vittorie di Manchester United e Chelsea, hanno fatto scendere la squadra di Slot al sesto posto, due punti sotto il quarto posto nella classifica della Premier League.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Liverpool ChampionsLeague

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

SEGA Football Club Champions 2026 – Gameplay Realistis, Pesaing Baru FM26

Ultime notizie su Liverpool ChampionsLeague

Argomenti discussi: Conferenza stampa di Arne Slot: finestra di mercato di gennaio, Burnley, ricerca di equilibrio e altro; Il focus ad Ice Barcelona, il futuro dei casinò passa dall'intrattenimento; Van Dijk attacca la domanda irrispettosa al tecnico del Liverpool Slot sui contatti con Alonso; Liverpool in difficoltà: fiducia a Slot, ma primi contatti con Xabi Alonso.

Crisi Liverpool, il club contatta Xabi Alonso. La panchina di Slot non è così solidaDopo l'esonero dal Real Madrid, il futuro di Xabi Alonso è tornato al centro del dibattito internazionale. Nonostante l'esperienza complicata. tuttomercatoweb.com

Salah, futuro criptico al Liverpool. Szoboszlai: Decisione che riguarda Slot e il clubIl Liverpool non ha avuto Mohamed Salah per tutta la durata della Coppa d'Africa 2025, impegnato fino alla finalina del terzo posto persa contro. tuttomercatoweb.com

La sfida Benfica-Real Madrid chiude la fase a girone unico di Champions: diretta su TV8 il 28 gennaio 2026, con ampio pre e post partita. https://tech.everyeye.it/notizie/champions-league-partita-trasmessa-chiaro-tv8-28-gennaio-2026-855695.htmlutm_me facebook

#ChampionsLeague, gli arbitri delle italiane dell’ultima giornata. Turpin per Napoli-Chelsea x.com