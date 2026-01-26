Il Formigine porta via il pareggio

Nel match tra Formigine e Pontenurese, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete, terminando con un pareggio a 0-0. La partita, giocata sul campo di Formigine, ha visto entrambe le formazioni impegnate in uno scontro equilibrato, senza però riuscire a superare le difese avversarie. La cronaca della gara evidenzia un incontro combattuto, con momenti di tensione e occasioni che non sono però sfociate in goal.

FORMIGINE 0 PONTENURESE 0 FORMIGINE: Manfredini, Sejderaj, Diallo, Davoli, Sottil, Barbetta, Bationo, Cristiani, Stanco, Baldari (82' Mininno), Ferrara. A disp. Carella, Stella, Maletti, Marverti, Roncaglia, Waddi, Iattici, Guastalli. All. Cavalli. PONTENURESE: Cabrini, Diaw (90' Lodigiani), Bar, Castellana (82' Bernardi), Ajdini, Spagnoli, Spedini (46' Compiani), Orlandi, Pellegrini, Alfieri (66' Yener), Roberi Vota. A disp. Dordoni, Vecchio, Cecchetti, Bongiorni, Milza. All. Rizzelli. Arbitro: Delucca di Bologna Note: ammoniti Sejdiraj, Orlandi, Ferrara Nel pantano del "Pincelli" il Formigine sfodera gli artigli e strappa uno 0-0 prezioso alla Pontenurese quarta, lasciando temporaneamente l'ultimo posto al Salsomaggiore sconfitto ad Agazzano e accorciando di un punto su Campagnola e Fabbrico, entrambe sconfitte.

