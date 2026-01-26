Il fisarmonicista Gianni Coscia da Nasca il Teatro per Good Vibes

Il fisarmonicista Gianni Coscia sarà protagonista a Nasca il Teatro per l’evento “Good Vibes” sabato 31 gennaio. La serata prevede due spettacoli alle 19:30 e alle 21:30, con ingresso rispettivamente a 25 e 20 euro. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero 3895359459 o via email a [email protected]. Un’occasione per ascoltare un artista di rilievo nel panorama musicale italiano.

LECCE - Sabato 31 gennaio (doppio set ore 19:30 e ore 21:30 ingresso 25 - 20 euro posti limitati - prenotazione obbligatoria 3895359459 - [email protected]), da Nasca il Teatro in via Siracusa 28 a Lecce con il concerto di Gianni Coscia prosegue la terza stagione di concerti di Good Vibes - Musica Cultura Ambiente, con la direzione artistica di Marco Bardoscia. A 95 anni, il fisarmonicista piemontese ha pubblicato il suo primo album solistico, La Violetera: non un debutto, ma un percorso emotivo nella musica del Novecento. Un lavoro che intreccia memoria e citazioni colte, restituendo la lucidità e la libertà di un interprete capace di fare della fisarmonica uno strumento di narrazione.

