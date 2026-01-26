La famiglia di Commisso ha dichiarato l'intenzione di continuare a portare avanti la storia e i valori della Fiorentina. La memoria del presidente è stata celebrata con una messa nel Duomo di Firenze, sottolineando il legame profondo tra il club e la città. Questa volontà riflette l'impegno a mantenere viva l’eredità di un'icona del calcio italiano.

La città e il mondo del calcio hanno salutato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso scomparso il 16 gennaio con una Messa nel Duomo di Firenze, celebrata dal Cardinal Betori e fortemente voluta dalla famiglia Commisso che è arrivata dagli Stati Uniti, a cominciare dalla moglie Catherine e il figlio Giuseppe presenti alla funzione in suffragio. Da parte loro parole d'amore e commozione, ma anche uno sguardo attento rivolto al futuro quello che è arrivato al termine della cerimonia religiosa. È stato il figlio Giuseppe a raccontare il grande amore per il padre e per Firenze: "Avrebbe voluto salutare la città che lo ha accolto, abbracciato e ricambiato con amore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il figlio e la moglie di Commisso: "Porteremo avanti la Fiorentina nel suo nome"

#Fiorentina-Identità || La storia della Fiorentina si intreccia con il ricordo di Rocco Commisso, figura di riferimento per molti tifosi e per Firenze stessa.

#Fiorentina-Il-Figlio-Di-Commisso || La famiglia Commisso conferma il suo impegno nel portare avanti il progetto della Fiorentina.

#Fiorentina: Messa in ricordo del Presidente #RoccoCommisso, presenti moglie e figlio x.com

