il fenomeno heated rivalry sta arrivando in italia

Da ilpost.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A febbraio debutta in Italia la nuova serie HBO Max, “Heated Rivalry”. La produzione racconta la complessa relazione tra due giocatori di hockey sul ghiaccio, attirando l’attenzione di molti appassionati e non solo. Questa serie, già molto discussa all’estero, si propone di offrire uno sguardo approfondito su un rapporto intenso e carico di tensione, portando sullo schermo un tema attuale e di grande interesse.

A febbraio uscirà su HBO Max la serie tv più commentata degli ultimi mesi, sulla storia d'amore tra due giocatori di hockey sul ghiaccio Nelle ultime settimane gli attori Hudson Williams e Connor Storrie, che fino a un paio di mesi fa erano sconosciuti e si guadagnavano da vivere con lavori saltuari, hanno ottenuto una visibilità enorme e inaspettata in tutto il mondo. Sono stati intervistati dalle principali riviste di moda e intrattenimento americane, hanno consegnato un premio all’ultima edizione dei Golden Globe e domenica hanno portato la fiaccola olimpiaca a Feltre, in provincia di Belluno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

