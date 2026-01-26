il fenomeno heated rivalry sta arrivando in italia

A febbraio debutta in Italia la nuova serie HBO Max, “Heated Rivalry”. La produzione racconta la complessa relazione tra due giocatori di hockey sul ghiaccio, attirando l’attenzione di molti appassionati e non solo. Questa serie, già molto discussa all’estero, si propone di offrire uno sguardo approfondito su un rapporto intenso e carico di tensione, portando sullo schermo un tema attuale e di grande interesse.

A febbraio uscirà su HBO Max la serie tv più commentata degli ultimi mesi, sulla storia d'amore tra due giocatori di hockey sul ghiaccio Nelle ultime settimane gli attori Hudson Williams e Connor Storrie, che fino a un paio di mesi fa erano sconosciuti e si guadagnavano da vivere con lavori saltuari, hanno ottenuto una visibilità enorme e inaspettata in tutto il mondo. Sono stati intervistati dalle principali riviste di moda e intrattenimento americane, hanno consegnato un premio all’ultima edizione dei Golden Globe e domenica hanno portato la fiaccola olimpiaca a Feltre, in provincia di Belluno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Heated Rivalry 2, la serie canadese ispirata a un popolare ciclo di romanzi, è stata ufficialmente confermata per una nuova stagione.

HBO Max ha annunciato la data di uscita della serie tratta dai romanzi di Rachel Reid, disponibile anche in Italia.

Heated Rivalry - Trailer della serie rivelazione con Hudson Williams e Connor Storrie su HboMax

Perché Heated Rivalry fa impazzire il pubblico (e manda i conservatori fuori di testa)La commentatrice Brett Cooper sta accusando i fan della serie di amare le oscenità, mentre il sito sportivo di destra OutKick la ritiene un fenomeno costruito ad arte, perché «nello sport professionis ... vanityfair.it

Justin Trudeau celebra Heated Rivalry: orgoglio e inclusione, il fenomeno che conquista politica e cultura popReazioni politiche e impatto culturaleJustin Trudeau, ex Primo Ministro del Canada, ha elogiato pubblicamente la serie Heated Rivalry, sottolineando i ... assodigitale.it

Hudson Williams e Connor Storrie con la Fiamma Olimpica I due protagonisti di Heated Rivalry sono arrivati in Italia come tedofori per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Bagno di folla per gli attori a Feltre. - facebook.com facebook

H Williams e C Storrie, protagonisti di #Heated Rivalry (serie romance-sport su 2 giocatori di hockey rivali che si innamorano, dal 13/02 su @hbomaxit) saranno tedofori di #MilanoCortina. La serie ha generato +400% di abbonamenti sulla piattaforma che l’ha x.com