Il Falsario | quando il talento incontra le ombre della storia
In questa introduzione esploriamo il contesto storico de Il Falsario, serie disponibile su Netflix, che ricostruisce la Roma degli anni Settanta, un periodo complesso caratterizzato da contrasti tra fascino e ombre. La narrazione si propone di offrire uno sguardo sobrio e accurato su un’epoca intensa, evidenziando come il talento possa incontrare le sfumature più oscure della storia italiana.
C’è una Roma che sa essere affascinante e inquietante, luminosa e corrotta allo stesso tempo. È la Roma degli anni Settanta, quella che Stefano Lodovichi e Sandro Petraglia riportano sullo schermo con Il Falsario, ora disponibile su Netflix dopo il debutto alla Festa del Cinema di Roma. Un film che non si limita a raccontare una storia, ma si inserisce in un discorso più ampio sul rapporto tra creatività e potere, tra sogno e collusione. L’arte come specchio di un Paese in crisi. Pietro Castellitto e Giulia Michelini ne Il Falsario – ©Netflix La vicenda di Antonio Chichiarelli, detto Toni della Duchessa e interpretato da un convincente Pietro Castellitto, diventa il filo conduttore per osservare un’Italia in bilico tra modernità e decadenza. 🔗 Leggi su Screenworld.it
