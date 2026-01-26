Oggi si disputa il derby tra Luciano Darderi e Jannik Sinner, una sfida valida per l'accesso ai quarti di finale. Dopo aver trascorso il tempo pre-gara in modo differente, i due giocatori si affrontano questa mattina, a partire dalle ore otto. L’incontro rappresenta un test importante per Darderi, che cerca di confermare il suo talento passando dalla terra rossa al cemento.

Nella giornata tra sabato e ieri Luciano Darderi e Jannik Sinner hanno trascorso in maniera opposta il tempo che li divideva da questo inedito derby che si disputerà nella mattinata di oggi non prima delle otto. L’altoatesino si è riposato anche per riprendersi dai crampi che hanno caratterizzato la sua prestazione contro Spizzirri, mentre l’italoargentino ha svolto una seduta di allenamento molto intensa. Prima una mezzora con lo parring Tim Green e poi per un altra mezzora ha lavorato, sempre con racchetta e pallina, con il padre Gino che è anche uno dei suoi allenatori. La notizia positiva per il tennis azzurro è che comunque finisca questa gara un italiano si qualificherà ai quarti dell’edizione 2026 degli Australian Open. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il derby odierno contro il fuoriclasse di Sesto vale il pass per i quarti. Darderi, test per saltare dalla terra al cemento

