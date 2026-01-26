Il derby italiano tra Sinner e Darderi lo vince Jannik che vola ai quarti | il risultato

Nel torneo degli Australian Open, Jannik Sinner ha superato il derby italiano contro Darderi, qualificandosi per i quarti di finale. La sfida tra i due talenti azzurri si è conclusa con la vittoria di Sinner, confermando la sua crescita e il suo percorso nel torneo. Di seguito, i dettagli e il risultato completo dell’incontro.

Sinner-Darderi all’Australian Open in diretta: derby azzurro a Melbourne, Musetti vola ai quartiL'incontro tra Sinner e Darderi agli ottavi degli Australian Open 2026 rappresenta un derby italiano nel torneo di Melbourne.

Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6, 6-3: Jannik vince il secondo set, chi vince sfida DarderiNel torneo degli Australian Open 2026, Sinner affronta Spizzirri in una partita valida per il terzo turno.

