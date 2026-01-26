Il delitto a scuola Le istantanee dell’orrore Oggi gli studenti dal pm

Oggi gli studenti sono stati convocati dal pubblico ministero per chiarimenti sul caso di Abanoub Youssef, ucciso il 16 gennaio durante la ricreazione da un compagno di scuola. Le indagini cercano di ricostruire le circostanze dell’episodio, mentre il quadro accusatorio si definisce. Le autorità si impegnano a fare luce su un fatto che ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità scolastica.

Il quadro accusatorio è delineato, ma gli inquirenti incaricati di fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato all'uccisione di Abanoub Youssef – ucciso il 16 gennaio con una coltellata al costato sferrata, durante la ricreazione, dal compagno di scuola Zouhair Atif – vogliono piazzare al loro posto alcuni tasselli mancanti. E così oggi, nella Procura spezzina, il sostituto Giacomo Gustavino, affiancato dagli investigatori della squadra mobile, tornerà ad ascoltare i ragazzi dell'istituto Einaudi-Chiodo che hanno assistito, loro malgrado, alla brutale aggressione. Poi toccherà ai loro insegnanti.

