Il decentramento tradito interrogazione all' Ars del Pd sull' inerzia del Comune | Perché le circoscrizioni sono senza deleghe?

Il gruppo parlamentare del Pd all'Ars ha presentato un'interrogazione rivolta al presidente della Regione e all'assessore alle Autonomie locali, per chiedere chiarimenti sull'assenza di deleghe alle circoscrizioni del Comune di Palermo. La richiesta nasce dall'assenza di atti concreti che garantiscano il decentramento, evidenziando una situazione di incertezza e ritardo nell'applicazione delle politiche di prossimità.

Il gruppo parlamentare del Pd all'Ars ha presentato un'interrogazione, diretta al presidente della Regione e all'assessore delle Autonomie locali, sull'inerzia del Comune di Palermo in merito all'applicazione del decentramento. L'interrogazione evidenzia "la mancata esecuzione della delibera riguardante l’assegnazione delle deleghe alle circoscrizioni", nonché "la mancata attivazione dei previsti capitoli di bilancio e l'assegnazione dei dirigenti circoscrizionali".. La scorsa settimana era stato il presidente della seconda circoscrizione, Giuseppe Federico, a denunciare il mancato trasferimento dei poteri alle circoscrizioni, arrivando a chiederne provocatoriamente l'abolizione; adesso a intervenire sul tema è il deputato dem Fabio Venezia: "Non si tratta di una disputa burocratica, ma di una questione prettamente politica che incide concretamente sulla qualità della vita dei cittadini.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su ars decentramento Schianto all’alba, le bugie del 20enne senza patente: “Le macchie di sangue? Sono sceso dal tram, aiutavo i feriti”. Tradito dalla scarpa nella Mercedes Tremestieri, fratture sull'asfalto vicino alla scuola "Calcutta": La Vardera deposita interrogazione all'Ars

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.