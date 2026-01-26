Il costo ecologico di queste Olimpiadi invernali sarà un gioco al massacro

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sollevano molte questioni, tra cui il loro impatto ambientale. Mentre si preparano gli eventi, si racconta di un costo ecologico elevato, che rischia di trasformarsi in un vero e proprio gioco al massacro per il territorio. Un tema di grande attualità, che richiede attenzione e riflessione sulle conseguenze di queste manifestazioni sportive.

Ci manca giusto Greg Bovino, il capo della famigerata Ice trumpiana, con quella sua aria da post-nazista da serie tv L’uomo nell’alto castello, a Milano Cortina 2026, magari alla cerimonia inaugurale bi-locata il 6 febbraio, tra il demolendo San Siro e i nuovi scempi ‘sportivi’ nella fu Perla delle Dolomiti. Sono state soltanto un tocco in più, le voci non confermate su una presenza Ice in Italia al seguito degli atleti americani: in realtà gli statunitensi dovrebbero essere protetti principalmente dal Secret Service e dal Dss (Diplomatic Security Service), a cui collaborano anche agenti dell’anti-immigrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Milano Cortina 2026, quanto sono sostenibili queste Olimpiadi invernali?Milano Cortina 2026 si presenta come un'edizione delle Olimpiadi invernali particolarmente orientata alla sostenibilità, con iniziative volte a ridurre l'impatto ambientale.

