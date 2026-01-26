Il cortometraggio di Jonathan Alric con l' attore britannico nei panni del nuovo uomo Dior | elegante deciso passionale e vulnerabile

Il cortometraggio di Jonathan Alric con Robert Pattinson presenta il nuovo volto di Dior Homme. Tra atmosfere urbane e dettagli raffinati, l’attore britannico interpreta un uomo elegante, deciso e vulnerabile. Un’immagine che sottolinea l’equilibrio tra forza e sensibilità, riflettendo i valori della fragranza e l’identità del marchio. Un racconto visivo che valorizza la raffinatezza e la personalità complessa dell’uomo Dior.

C lasse, eleganza e sensualità decisa. Nel cuore pulsante di New York, tra luci al neon e skyline vertiginosi, Robert Pattinson incarna il nuovo volto di Dior Homme, la fragranza maschile che accompagna gli uomini da vent'anni. Sfuggente, carismatico e magnetico, l'attore britannico porta sullo schermo — questa volta sotto la regia del video artista francese Jonathan Alric — un mix di mistero e sensualità. Pattinson è ancora una volta il volto perfetto per incarnare Dior Homme e raccontare le fragilità dell'uomo moderno: deciso, passionale ma anche sfuggente e vulnerabile.

