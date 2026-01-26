Il comitato Bonifica sostenibile contro il Consorzio | Genera solo confusione noi abbiamo stravinto

Il Comitato Bonifica Sostenibile interviene per chiarire la propria posizione in seguito alle dichiarazioni del Consorzio di Bonifica Centro, dopo l’ultima sentenza del Tar. La discussione riguarda le obbligazioni legate alla bonifica, con il Comitato che critica le affermazioni del Consorzio e sottolinea di aver ottenuto un risultato importante, definendo le dichiarazioni del Consorzio fonte di confusione.

“L’idea di sospendere una obbligazione il cui presupposto è nullo è semplicemente ridicola”. Lo afferma il Comitato bonifica sostenibile, che interviene per fare chiarezza dopo le dichiarazioni del Consorzio di Bonifica Centro, all’indomani dell’ultima sentenza del Tar. Secondo il Comitato, il Consorzio starebbe generando confusione sul tema del cosiddetto “contributo potenziale”, presentandolo come una novità riconosciuta dal Tar. In realtà, spiegano, "il contributo potenziale è quella quota del contributo irriguo che tutti devono pagare se i propri terreni sono all’interno del comprensorio irriguo e se tali terreni sono serviti dalle condotte della bonifica", distinto dal contributo idrico legato all’acqua effettivamente consumata.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Consorzio di bonifica, il Comitato: "Delibere nulle e rimborsi dovuti agli agricoltori"Il Comitato Bonifica Sostenibile ha commentato la recente sentenza del Tar sulla contribuenza consortile, sottolineando che le delibere contestate sono nulle e che gli agricoltori devono ricevere i rimborsi dovuti.

Il comitato Bonifica sostenibile sul pronunciamento del Tar: "Una sentenza storica, imposto il ricalcolo dei tributi"Il Tar Abruzzo ha emesso una sentenza che mette in discussione la gestione finanziaria recente del Consorzio di Bonifica, imponendo il ricalcolo dei tributi.

