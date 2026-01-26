Il Codice Cerno per la politica | Ecco i nomi di chi sarà sindaco di Udine e presidente di Regione

Il Codice Cerno per la politica svela i nomi di chi sarà sindaco di Udine e presidente di Regione, offrendo un quadro chiaro e preciso sulla futura leadership. In questa analisi, vengono presentati i principali protagonisti e le dinamiche che caratterizzano il panorama politico locale e regionale, senza enfasi o sensazionalismi. Un approfondimento sobrio e informativo per comprendere le scelte che plasmeranno il territorio nei prossimi anni.

Ci sono tutti gli ingredienti per una cena scintillante, elettrica, euforica. C’è il ministro Nordio che dispensa perle di cultura di cui certo non difetta, c’è un gruppo di patrioti fedelissimi paghi di essere tra gli eletti, ci sono Walter Rizzetto ed Ester Soramel gongolanti per l’esito dell’incontro “Un Sì per la Giustizia”, che ha fatto il pieno di presenti oltre ogni previsione, ci sono le immancabili presenze autoreferenziali, la richiesta di selfie accanto al caminetto – pezzo forte dell’arredamento dell’Antica Osteria Al Ponte di San Daniele – che fa tanto famiglia tricolore. E c’è lui, Tommaso Cerno, pluridecorato giornalista con alle spalle un pedigree professionale già da guinness, anfitrionico e incontenibile: un consumato artista di cabaret che catalizza l’attenzione palleggiando il suo eloquio dai temi politici e di stretta attualità ad attimi di leggerezza conditi di aneddoti e facezie.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Il Codice Cerno per la politica: "Ecco i nomi di chi sarà sindaco di Trieste e presidente di Regione"

ci vediamo il prossimo 23 gennaio alle ore 18.00 presso il Centro Culturale “Le Grazie” in via Pracchiuso 21 a #Udine per una serata con il Ministro Carlo Nordio e la moderazione del Direttore Tommaso Cerno vi aspettiamo! #riformagiustizia #referendu facebook